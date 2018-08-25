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الولايات المتحدة.. القوة العسكرية وحدها ليست كافية لتحقيق الأمن في الصومال

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الولايات المتحدة.. القوة العسكرية وحدها ليست كافية لتحقيق الأمن في الصومال
Youtube Screenshot / Center for Strategic & International Studies
السفير الأمريكي لدى الصومال دونالد ياماموتو
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أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن القوة العسكرية وحدها ليست كافية لتحقيق الأمن والاستقرار في الصومال، بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الصومالية عل موقعها الرسمي السبت.

وأشار السفير الأمريكي لدى الصومال دونالد ياماموتو في تصريح أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى أن القوة العسكرية وحدها ليست هي الحل الوحيد لمعالجة القضايا الأمنية.

وأوضح أن بلاده ترغب في إيجاد حل للنزاعات القائمة بين العشائر الصومالية والعمل على تحقيق السلام وتعزيز العلاقات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية.

وقال السفير دونالد ياماموتو إن حكومة بلاده عازمة على تذليل كافة العقبات التي تواجه جمهورية الصومال الفيدرالية.

وفيما يتعلق بظاهرة التدهور البيئي في الصومال، أعلن السفير أن الولايات المتحدة والصومال تتعاونان في مواجهة هذه الظاهرة وأن الأمم المتحدة ستقوم بتوفير الدعم الضروري لتحقيق ذلك.

المصدر: وكالة الأنباء الصومالية

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