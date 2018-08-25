صورة لأميرين تثير جدلا في السعودية

وثقت صورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي قيام الأمير عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق بلعب "البلوت".

وكان الأمير عبد الرحمن بصحبة الأمير عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز والفنان عبادي الجوهر، يلعبون جميعهم الورق.

وبعد الجدل الكبير الذي أثارته صورة له انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وانتقدوه للعب الورق في أيام الحج، خرج الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد رئيس نادي الهلال السابق عن صمته لينفي أنه كان يلعب "البلوت" في الحج ويكشف حقيقة هذه الصورة.

ورد ابن مساعد في سلسلة تغريدات له عبر حسابه الرسمي بتويتر على الصورة التي ظهر فيها يلعب "البلوت"، بقوله إن الصورة التقطت خارج المملكة التي لا يمكن الحج خارجها.

ولفت إلى أن الفنان عبادي الجوهر لم يكن محرما بل متدفيا من المكيف.. حسب وصفه.

وأضاف الأمير السعودي أن الصورة مأخوذة من حساب الانستغرام الخاص بالجوهر وأن مغرضين وضعوا الصورة وعليها تعليق "حج مبرور"، حسب قوله.

واختتم التغريدة قائلا: "أهل العقول في نعمة".

اولًا:- الله يسلمك الصورة خارج المملكة.. ولا يمكن الحج خارجها! .. ثانيًا:- عبادي ماهو محرم ( متدفي من المكيف😀) ثالثًا:- الصورة مأخوذة من انستغرام أخي عبدالله رابعًا :-ما استدعى جوابي على سؤالك مغرضين وضعوا الصورة وعليها تعليق :- حج مبرور! خامسًا:- أهل العقول في نعمة pic.twitter.com/Nu7MWltsVO — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) 25 августа 2018 г.

وقال في تغريدة ثانية متسائلا: "إحرام تحته تي شيرت ؟.. وباقي من في الصورة غير محرمين؟.. مراقبون دوليون؟".

احرام تحته تي شيرت ؟.. وباقي من في الصورة غير محرمين؟.. مراقبون دوليون؟ — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) 25 августа 2018 г.

وختم سلسلة تغريداته قائلا إن من شتموه فاقدو الحيلة.

أن يتلقف العشرات من يوزرات الدولة اياها والمنتفعين منها صورة لي وأنا العب (بلوت )خارج المملكة ويكيلون لي الشتائم ويسقطونها على الحج يؤكد لي أمرين:- الأول أنهم فاقدوا الحيلة والثاني اني ( غاثهم) .. الحمدلله على نعمه وآلائه — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) 25 августа 2018 г.

المصدر: وسائل إعلام سعودية + تويتر