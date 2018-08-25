شيخ قبيلة عتيبة يعلق على التقارير عن اعتقاله على يد سلطات السعودية

نفى شيخ قبيلة عتيبة، فيصل بن سلطان بن جهجاه، التقارير الإعلامية على رأسها القطرية التي تحدثت خلال الأيام الماضية عن اعتقاله على يد السلطات السعودية في إطار حملتها ضد المعارضين.

وقال بن جهجاه، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع "تويتر": "لا صحة لما نشرته قناة الجزيرة وننفي الخبر... وما هذه إلا إشاعة حقوقية شخصية مقصودة من قبل قناة الجزيرة ويحاسب عليها القانون".

وتابع الشيخ مهاجما قناة "الجزيرة" القطرية: "نشرهم لهاذا الخبر هو دليل واضح وصريح على عدم المصداقية وفقدان للأمانة الإعلامية وعداوة معلنة".

(( لا صحة لما نشرته قناة الجزيرة

وننفي الخبر )) ...



وما هذه إلا إشاعة حقوقية شخصية مقصودة من قبل قناة الجزيرة ويحاسب عليها القانون ..



ونشرهم لهاذا الخبر هو دليل واضح وصريح على عدم المصداقية وفقدان للأمانة الإعلامية وعداوة معلنة .. — 🇸🇦 فيصل سلطان جهجاه بن حميد (@fsbjhjah) 24 августа 2018 г.

وقبل ذلك نفى الأمير السعودي، خالد بن عبدالله آل سعود، أيضا مزاعم اعتقال بن جهجاه، قائلا في تغريدة على "تويتر": "وصل بكم الإفلاس يا خلايا عزمي لهالحد؟ حالتكم صعبة، على فكرة طفلين من عتيبة يمكنهم احتلالكم في ثلث ساعة".

#اعتقال_شيخ_قبيلة_عتيبه



وصل بكم الإفلاس يا #خلايا_عزمي لهالحد؟ حالتكم صعبة، على فكرة طفلين من عتيبة يمكنهم إحتلالكم في ثلث ساعة 😂 — خالد بن عبدالله آل سعود 🇸🇦 (@Kafalsaud78) 22 августа 2018 г.

كما أكدت حسابات عديدة تابعة لقبيلة عتيبة أن بن جهجاه متواجد في قصره بالرياض ولا صحة لاعتقاله المزعوم.

ونقلت وسائل إعلام قطرية، بينها قناة "الجزيرة" وصحيفة "الشرق" الرسمية، في وقت سابق، استنادا إلى حساب "معتقلي الرأي" في "تويتر" المتخصص في نقل أخبار المعتقلين السعوديين، عن اعتقال شيخ عتيبة، إحدى أشهر وأكبر القبائل في شبه الجزيرة العربية، في أعقاب كتابته تغريدات انتقدت الأوضاع المعيشية للمواطنين السعوديين وقلة الوظائف وكثرة الرسوم المفروضة على المواطنين.

🔴 أنباء عن #اعتقال_شيخ_قبيلة_عتيبه الشيخ فيصل بن سلطان بن جهجاه بسبب تغريدات انتقد فيها حالة الفقر والاوضاع الاقتصادية المتردية في المملكة ! pic.twitter.com/esm4aNud9Y — معتقلي الرأي (@m3takl) 23 августа 2018 г.

وتواجه السلطات السعودية اتهامات حادة من قبل المنظمات الدولية الحقوقية غير الحكومية بشن حملة واسعة ضد الناشطين المدنيين ورجال الدين والصحفيين والساسة المعارضين لا سيما في ظل الإصلاحات الاجتماعية والسياسية التي تنفذها المملكة بقيادة ولي عهدها، الأمير محمد بن سلمان.

المصدر: تويتر + وسائل إعلام قطرية وسعودية