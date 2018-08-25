الحزب الإسلامي العراقي يعلن دعمه لترشيح حيدر العبادي لولاية ثانية

أعلن إياد السامرائي، الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي، اليوم السبت، دعمه لترشيح حيدر العبادي، زعيم ائتلاف "النصر"، لولاية ثانية على رأس الحكومة العراقية المقبلة.

وقال السامرائي في بيان: "إننا ننظر لتحالف النصر الذي يقوده رئيس الوزراء كمشروع مستقبلي لا مشروع شخصي للعبادي، وسبق أن طالبته بالمحافظة على وحدة النصر كما طلب منا".

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وأضاف "نبغي أن يكون تحالف النصر محورا لجمع الآخرين ونحن معه مادام متحدا كمشروع للمستقبل لا لشخص رئيس الوزراء ولا نقبل بتفككه.

يذكر أن الحزب الإسلامي العراقي حزب سياسي أسس في 1960 كواجهة سياسية لجماعة الإخوان المسلمين. وأعيد تأسيسه، في لندن عام 1991، بعد فترة من تجميد نشاطاته في البلاد، ومن ثم عام 2003 في العراق.

وفي 19 أغسطس، أعلن تحالف تيارات "سائرون" و"النصر" و"الحكمة" و"الوطنية" عن الاتفاق على تشكيل نواة الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي، مشيرين إلى أن التحالف عابر للطائفية ويرفض المحاصصة.

وفي اليوم نفسه، ناشد حيدر العبادي رئيس الجمهورية العراقية، فؤاد معصوم، المباشرة بدعوة مجلس النواب الجديد إلى الانعقاد للبدء بإجراءات انتخاب رؤساء البرلمان والجمهورية والحكومة.

المصدر: بغداد بوست + وكالات