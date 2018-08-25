سوريا تفتح سفارة في أوسيتيا الجنوبية قريبا

أعلن السفير السوري لدى روسيا، رياض حداد، أن بلاده تعتزم افتتاح سفارة لها في عاصمة أوسيتيا الجنوبية تسخينفال خلال وقت قريب.

وقال حداد خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت في موسكو: "فيما يخص إنشاء السفارة السورية في أوسيتيا الجنوبية، كما تعلمون، وقعنا اتفاقية حول إقامة علاقات دبلوماسية معها وتبادل السفارات، وفي الوقت الحالي نبذل مختلف الجهود من أجل تنفيذ ذلك".

وتابع السفير السوري: "لا يمكنني حاليا تحديد موعد دقيق لذلك، لكنني أود القول إننا سنفتتح السفارة خلال وقت قريب في إطار الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين (الرئيس السوري) بشار الأسد و(رئيس أوسيتيا الجنوبية) أناطولي بيبيلوف".

وأعلنت الحكومة السورية يوم 29 مايو الماضي عن اعترافها بسيادة جمهوريتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية وأبرمت اتفاقيات يوم 22 يوليو مع دمشق حول إقامة علاقات ثنائية مع هاتين الدولتين، لتكون سوريا بذلك أول دولة عربية تقر باستقلالهما.

وأثارت هذه الخطوة غضبا لدى جورجيا، التي تعتبر أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية جزءا من أراضيها، وقطعت سلطات البلاد علاقاتها مع دمشق.

المصدر: وكالات