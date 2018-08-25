المطرب اللبناني راغب يترك المسرح بشكل مفاجئ (فيديو)
ترك المطرب اللبناني راغب علامة خشبة المسرح بشكل مفاجئ خلال حفل أحياه بأحد فنادق بيروت.
وقام المطرب اللبناني بالتوجه إلى أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مانحا إياه الميكروفون، بحسب صفحة "scoop" الفنية على "إنستغرام".
وجلس راغب علامة أمام الطفل، حيث شاركه الغناء.
_ لفتة إنسانية من السوبر ستار، فاجأ #راغب_علامة علامة حضور الحفل، وترك المسرح، في محاولة منه لرسم البسمة على أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أعطى النجم اللبناني للأخير الميكروفون، وشاركه الغناء _ لمعرفة اخر اخبار الفن والمشاهير تابع حساب @scoop.with.jo _ _ _ #السوبر_ستار #نجوم_الفن #نجوم_لبنان #مشاهير_لبنان #لبنان #بيروت #مسلسلات #مشاهير #اخبار #اخبار_الفن #اخبار_الفنانين #اخبار_المشاهير #فن #افلام #اغاني #نجوم #فنانين #مشاهير #الوطن_العربي #celebrities #celebrity #trending #famous #news #new #et #entertainment