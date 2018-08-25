المطرب اللبناني راغب يترك المسرح بشكل مفاجئ (فيديو)

ترك المطرب اللبناني راغب علامة خشبة المسرح بشكل مفاجئ خلال حفل أحياه بأحد فنادق بيروت.

وقام المطرب اللبناني بالتوجه إلى أحد الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة مانحا إياه الميكروفون، بحسب صفحة "scoop" الفنية على "إنستغرام".

وجلس راغب علامة أمام الطفل، حيث شاركه الغناء.

المصدر: صفحة "scoop" الفنية على "إنستغرام"