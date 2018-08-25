روسيا تعزز أسطولها في المتوسط بفرقاطتين حديثتين

أعلن أسطول البحر الأسود الروسي اليوم، عن التحاق فرقاطتي "الأميرال غريغوروفيتش" و "الأميرال إيسن"، بمجموعة السفن الروسية المرابطة قبالة الساحل السوري في المتوسط.

وقال رئيس المركز الصحفي لأسطول البحر الأسود الروسي، أليكسي روليوف، إنه من المقرر أن تنضم الفرقاطتان في وقت لاحق من اليوم إلى المجموعة الروسية في المتوسط، على أن تباشر في تنفيذ المهام التي ستوكل إليهما منذ لحظة التحاقهما بالمجموعة المذكورة.

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ولفت روليوف، إلى أن السفن الحربية الروسية تمر الآن عبر مضيقي البوسفور والدردنيل اللذين يربطان البحر الأسود بالأبيض المتوسط.

كما أشار إلى أن الفرقاطتين أتمتا مهاما تدريبية تضمنت عمليات إقلاع وهبوط لمروحيات عسكرية من طراز "كاموف كا-27"، بالإضافة إلى تدريبات أخرى للبحث وتتبع الغواصات.

المصدر: نوفوستي