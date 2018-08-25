النائب العام المصري يصدر بيانا جديدا بشأن وفاة السائح البريطاني وزوجته

قال بيان صادر عن مكتب النائب العام المصري، نبيل صادق، إن كافة الأجهزة الموجودة بغرفة السائحين البريطانيين اللذين توفيا الأسبوع الماضي في مدينة الغردقة سليمة وخالية من العيوب.

وذكر البيان أن "لجنة ثلاثية، تضم أساتذة متخصصين من كلية الهندسة بجامعة جنوب الوادي، أجرت المعاينة والفحص الدقيق لكل الأجهزة الموجودة بالغرفة التي كان يقيم فيها السائحان البريطانيان".

وأضاف: "اللجنة انتهت في تقريرها إلى سلامة جميع الأجهزة، وعدم وجود أي تسريبات أو انبعاثات لأي غازات سامة أو ضارة أو غير مألوفة، وجميع الأجهزة تعمل بكفاءة ولا يوجد بها أي عيوب".

فيما أوضح البيان أن النيابة العامة ما زالت في انتظار تقرير الطب الشرعي، بشأن تحليل عينات المتوفيين.

ويوم الجمعة، قالت النيابة في تقرير إن تشريح الجثتين أكد عدم وجود علامات لعنف جنائي أو مقاومة في حادث وفاة السائحين البريطانيين بالغردقة.

من جهتها، أعلنت وزارة السياحة المصرية، في اليوم ذاته، أن وفاة السائح البريطاني وزوجته طبيعية، ولا توجد أية شبهات جنائية حولها.

ووفق بيان لوزارة السياحة، فإن "السائح المتوفي إنجليزي الجنسية يدعي جيمس كوبر، يبلغ من العمر 69 عاما، وزوجته تدعى سوزان كوبر، 64 عاما".

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وأمرت النيابة العامة في وقت سابق بالاستماع لأقوال ابنتهما، وتشريح الجثتين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإبلاغ السفارة البريطانية في القاهرة لاتخاذ إجراءاتها لنقل الجثمانين وإنهاء الأوراق الخاصة بهما، حسب البيان ذاته.

والثلاثاء الماضي، توفي السائحان البريطانيان في أحد الفنادق بالغردقة في محافظة البحر الأحمر، وعلى إثر ذلك قررت شركة السياحة التي نظمت رحلتهما سحب جميع عملائها من الفندق لحين التأكد من إجراءات السلامة والوقاية به.

المصدر: وكالات