مفتي مصر يهنئ الملك سلمان بنجاح موسم الحج

هنأ المفتي المصري شوقي علام الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام.

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وقال علام في بيانه الذي أصدره اليوم السبت، إن "مناسك الحج هذا العام تمت بسهولة ويسر وأمان نظرا للمجهودات الكبيرة التي بذلت والتنسيق بين الجهات المختلفة من أجل تقديم كافة أشكال المساعدة لضيوف الرحمن حتى يؤدوا مناسكهم دون عقبات أو صعوبة وفي أمان تام".

وأضاف أن "نجاح موسم الحج جاء بفضل التنظيم الناجح والخدمات والمجهودات الكبيرة التي قدمتها المملكة للحجيج، منذ وصولهم إلى الأراضي السعودية، وخلال المناسك وحتى رجوعهم إلى ديارهم سالمين، للرد بقوة على كافة محاولات إفشال موسم الحج، إلا أنها جميعا باءت بالفشل".

المصدر: وكالات