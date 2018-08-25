أوسيتيا الجنوبية تدرس موعد زيارة الأسد لها

أعلن رئيس أوسيتيا الجنوبية أناطولي بيبيلوف أنه تتم حاليا مناقشة مسألة زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى الجمهورية.

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وردا على سؤال صحفي حول موعد زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى أوسيتيا الجنوبية قال بيبيلوف في مؤتمر صحفي، اليوم السبت: "المسألة قيد الدرس".

وأضاف أن سلطات الجمهورية ستعلن موعد هذه الزيارة عبر وسائل الإعلان.

ووقع وزير الخارجية السوري وليد المعلم ونظيره الأوسيتي الجنوبي، دميتري ميدويف، في دمشق في يوليو الماضي اتفاقية حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجمهوريتين. وبعد ذلك قام بيبيلوف بزيارة رسمية إلى سوريا حيث التقى نظيره السوري بشار الأسد. ووقع الرئيسان أثناء لقائهما معاهدة حول الصداقة والتعاون بين الجانبين.

المصدر: نوفوستي