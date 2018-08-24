الكشف عن سلاح استخباراتي روسي مميز قد تحصل عليه مصر وسوريا

أعلنت وكالة الأنباء الروسية "تاس" عن استعداد شركة "كرونشتادت" الروسية، لتوريد نظام استخباراتي روسي خطير إلى الشرق الأوسط لأول مرة.

وأوضحت الوكالة الروسية نقلا عن موقع "ديفينس نيوز"، أن السلاح هو طائرة الاستخبارات من دون طيار "أوريون-إي" ومن المرجح أن تشتريها سوريا ومصر بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة.

وتنتمي طائرة "أوريون" من دون طيار إلى صنف الطائرات متوسطة الارتفاع (حوالي 800 متر) والتي تستطيع البقاء لفترة طويلة في الجو لا تقل عن 24 ساعة.

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وقال رئيس شركة "كرونشتات"، نيقولاي ليبيديف، إن الوزن الحقيقي للطائرة لدى إقلاعها يبلغ 1200 كيلوغرام. فيما بلغ وزن حمولتها المفيدة 300 كيلوغرام.

وتولت تصميم وتصنيع الطائرة مجموعة الشركات "كرونشتادت" في بطرسبورغ عام 2015، حين وقعت على هامش معرض "ماكس-2015" للطيران اتفاقية تصميم طائرة استطلاعية من دون طيار، بوزن لا يقل عن طن واحد.

المصدر: تاس