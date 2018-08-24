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بالصور.. أكبر جدارية بمشعر منى ينثر عليها الحجاج مشاعرهم!

أخبار العالم العربي

بالصور.. أكبر جدارية بمشعر منى ينثر عليها الحجاج مشاعرهم!
alriyadh.com
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أقام برنامج الضيوف الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في السعودية أكبر جدارية في مشعر منى ليدون عليها الحجاج مشاعرهم تجاه المملكة على جهودها في تنظيم الحج.

وسطر أكثر من 2000 حاج وحاجة من فلسطين ومصر داخل مخيمي برنامج الضيوف عبارات شكر وتقدير، تضمن بعضها عبارات: "إنجازات عظيمة لدولة عظيمة برجال عظماء، شكرا خادم الحرمين ورجاله".

كما كتب الحاج عبد العزيز العمران، " شكرا للملك سلمان "، فيما قدمت حاجة فلسطينية شكرها على طريقتها إذ كتبت "شكر خاص من أم الشهيد محمد جمال جودة لخادم الحرمين الشريفين على الضيافة والاستقبال".

أما الحاج زياد نصيب فقد كتب "شكرا للسعودية ملكا وحكومة وشعبا على حسن الضيافة".

المصدر: جريدة الرياض

// 26.06.2018 по тикету 15478

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