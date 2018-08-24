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صحيفة عبرية: الأمن الفلسطيني يحبط عملية ضد القوات الإسرائيلية في الضفة

أخبار العالم العربي

صحيفة عبرية: الأمن الفلسطيني يحبط عملية ضد القوات الإسرائيلية في الضفة
Reuters Abed Omar Qusini
عناصر الأمن الفلسطيني
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أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية واسعة الانتشار بأن أجهزة الأمن الفلسطينية أحبطت عملية ضد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية.

ونقلت الصحيفة عن مصدرين مطلعين على سير التحقيقات في الحادث قولهما إن عناصر الأمن الفلسطيني نجحوا في كشف وتفكيك عبوة متفجرة بالغة القوة محشوة بالمسامير زُرعت بين بلدتي بيت لقيا وبيت عنان على جانب طريق 443 الذي كثيرا ما تستخدمه القوات الإسرائيلية.

وذكر المصدران أن العبوة زرعت لاستهداف قافلة عسكرية إسرائيلية، من أجل نسف مفاوضات التهدئة الجارية بين الدولة العبرية وحركة "حماس" المسيطرة على قطاع غزة.

ورجح المصدران وقوف "حزب الله" أو"منظمة الجهاد الإسلامي" وراء الحادث.

المصدر: يديعوت أحرونوت

// 26.06.2018 по тикету 15478

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