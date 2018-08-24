فريضة الحج تتطلب 5 قرون ليؤديها جميع مسلمي العالم

أجرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية دراسة غير عادية من أجل تحديد أقصى موعد مطلوب لكي يؤدي كل مسلم في العالم مناسك الحج.

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وأشارت الصحيفة في تقرير نشرته أمس إلى أن عدد الوافدين إلى مكة في موسم الحج بلغ ذروته في عام 2012، إذ بلغ 3.16 مليون حاج، مقارنة مع 1.7 مليون شخص في العام الجاري، حسب معطيات الصحيفة.

وعليه يبدو أن من المستحيل أن يتاح لجميع المسلمين في العالم، والذين يقدر عددهم بـ1.8 مليار شخص، فرصة لأداء مناسك الحج ولو مرة في حياتهم.

وخلصت الصحيفة إلى أن 581 عاما على الأقل هي الفترة المطلوبة كي يؤدي جميع المسلمين في العالم اليوم مناسك الحج.

المصدر: نيويورك تايمز