 
مباشر

انتحار حاج عراقي وإصابة شخصين آخرين في مكة

أخبار العالم العربي

انتحار حاج عراقي وإصابة شخصين آخرين في مكة
AP
مكة المكرمة
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/koy0

انتحر حاج عراقي في عقده الخامس، اليوم الجمعة، بإلقاء نفسه وسط صحن الطواف في مكة المكرمة.

إقرأ المزيد
مناسك الحج وفاة 39 حاجا مصريا أثناء أداء شعائر الحج

وقالت صحيفة "عاجل" السعودية، إن السلطات الأمنية باشرت التحقيق في حالة الانتحار وجرى تسليم ملف القضية لمخفر شرطة الحرم لاستكمال كل الإجراءات.

وأوضحت أنه في تمام الساعة الثامنة والنصف بالوقت المحلي للمملكة، قفز الحاج العراقي من سطح الحرم من جهة القبب لتوسعة الملك فهد، وسقط بصحن الطواف، محدثا إصابة لاثنين من الطائفين.

وتم نقل المصابين إلى طوارئ مستشفى أجياد العام، مع محاولة لإنقاذ حياة الحاج المنتحر، لكنه توفي متأثرا بسقوطه.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات المصرية عن ارتفاع حصيلة الحجاج المتوفين، أثناء أداء شعائر الحج في السعودية، إلى 39 حاجا مصريا.

المصدر: صحيفة عاجل

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شاهد بالفيديو.. "عنكبوت الأرملة السوداء" الروسية قادرة على "لدغ" حاملات السفن بدقة