انتحار حاج عراقي وإصابة شخصين آخرين في مكة

انتحر حاج عراقي في عقده الخامس، اليوم الجمعة، بإلقاء نفسه وسط صحن الطواف في مكة المكرمة.

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وقالت صحيفة "عاجل" السعودية، إن السلطات الأمنية باشرت التحقيق في حالة الانتحار وجرى تسليم ملف القضية لمخفر شرطة الحرم لاستكمال كل الإجراءات.

وأوضحت أنه في تمام الساعة الثامنة والنصف بالوقت المحلي للمملكة، قفز الحاج العراقي من سطح الحرم من جهة القبب لتوسعة الملك فهد، وسقط بصحن الطواف، محدثا إصابة لاثنين من الطائفين.

وتم نقل المصابين إلى طوارئ مستشفى أجياد العام، مع محاولة لإنقاذ حياة الحاج المنتحر، لكنه توفي متأثرا بسقوطه.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات المصرية عن ارتفاع حصيلة الحجاج المتوفين، أثناء أداء شعائر الحج في السعودية، إلى 39 حاجا مصريا.

المصدر: صحيفة عاجل