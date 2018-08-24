بالفيديو.. ناشطات بريطانيات يحتجن أمام سفارة السعودية في لندن

تحت إشراف منظمة العفو الدولية، نظمت مجموعة من الناشطات البريطانيات بسياراتهن مظاهرة أمام سفارة الرياض في لندن، احتجاجا على احتجاز ناشطات في مجال حقوق الإنسان بالمملكة السعودية.

ونُظمت الحملة الاحتجاجية تحت شعار "بيب من أجل الحرية" بمناسبة مرور مائة يوم على إلقاء السلطات السعودية القبض على الناشطات إيمان آل نفجان، وعزيزة اليوسف، ولجين الهذلول، ومديحة العجروش، في مايو الماضي.

وكانت النساء المشاركات في المظاهرة يزمرن ببوق سياراتهن ويهتفن شعارات تطالب بالإفراج عن زميلاتهن السعوديات فورا. ومن المقرر أن تنظّم حملات احتجاجية مماثلة في فرنسا، وإسبانيا، والنرويج، وبلجيكا، خلال الشهر المقبل.

وشددت منظمة العفو الدولية أن الناشطات المحتجزات هن القوة الدافعة الحقيقية للتغييرات في السعودية، لكن حكومتهن تلقيهن وراء القضبان بهدف إسكاتهن.

ودعت المنظمة الحقوقية الحكومة البريطانية إلى إدانة احتجاز النشطاء في السعودية ومطالبة الرياض بإطلاق سراحهم، ونقلت صحيفة "إندبندنت" عن متحدثة باسم الخارجية البريطانية قولها إن لندن تدعم بقوة حقوق الإنسان، وكانت قد أبلغت السلطات السعودية مرارا بقلقها إزاء قضايا حقوق الإنسان في المملكة.

ومنذ شهر مايو الماضي، اعتقلت السلطات السعودية، حسب "إندبندنت، 11 مدافعا بارزا عن حقوق الإنسان على الأقل، بينهم نساء.

المصدر: إندبندنت