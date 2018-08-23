سانا: مقتل طفل وإصابة 4 أشخاص آخرين بانفجار لغم من مخلفات "داعش" بدير الزور

قتل طفل وأصيب 3 مدنيين بجروح، اليوم الخميس، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم "داعش" الإرهابي بريف دير الزور، حسبما أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية.

وأشارت الوكالة إلى أن الطفل القتيل والمدنيين الثلاثة المصابين بجروح متفاوتة الخطورة جميعهم من عائلة واحدة، موضحة أن انفجار اللغم وقع في قرية الكشمة التابعة لمنطقة البوكمال بالريف الجنوبي الشرقي.

وذكرت "سانا" أن "الدواعش" عمدوا إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة وتفخيخ المنازل قبل اندحارهم أمام وحدات الجيش الحكومي السوري، بغية إعاقة تقدمها وزرع الرعب في نفوس الأهالي ومنعهم من العودة إلى منازلهم.

المصدر: سانا