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غوتيريش: مونديال روسيا كان أكبر هدف لإرهابيي "داعش" في أوروبا

أخبار العالم العربي

غوتيريش: مونديال روسيا كان أكبر هدف لإرهابيي
Reuters Lucas Jackson
أنطونيو غوتيريش
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ذكر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن كأس العالم لكرة القدم الذي استضافته روسيا في العام الجاري كان الهدف الرئيسي لتنظيم "داعش" الإرهابي في القارة العجوز.

وحذر الأمين العام للمنظمة الدولية في تقرير صدر عنه اليوم من استمرار "داعش" في تحريض أنصاره في أوروبا على شن هجمات إرهابية في دولهم، مضيفا: "كان كأس العالم أكبر هدف للحملة الدعائية التي أطلقت بهدف حض الإرهابيين بشكل منفرد أو ضمن خلايا صغيرة على تنفيذ هجمات بالتزامن مع فعاليات كأس العالم".

وأشار التقرير إلى أن "داعش" لا يزال يوزع على مؤيديه تعليمات بخصوص أساليب تنفيذ الاعتداءات الإرهابية وتصنيع عبوات وأحزمة ناسفة، مؤكدا أن التنظيم في الآونة الأخيرة يعير اهتماما أكبر إلى الأساليب الأكثر تطورا، وخاصة باستخدام مواد كيميائية وعبوات تفجر عن بعد.

المصدر: تاس

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