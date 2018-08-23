مصر.. إيقاف أمين شرطة عن العمل لاعتدائه على طفل بالمترو

أصدرت السلطات المصرية قرارا بإيقاف أمين شرطة عن العمل على خلفية تعديه بالضرب على طفل داخل عربات مترو الأنفاق في حادث وثقه مقطع فيديو أثار جدلا واسعا في البلاد.

وقال مصدر مطلع لوسائل الإعلام المصرية، إن وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق، أبدى اهتماما كبيرا "بمتابعة إجراءات سير التحقيقات الخاصة بالمقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يقوم خلاله أحد أمناء الشرطة بالتعدي على طفل من بائعي المناديل داخل إحدى عربات مترو الأنفاق".

وأوضح المصدر أن أمين الشرطة المتورط في الحادث تمت إحالته للتحقيق، مشيرا إلى أن قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية قرر إيقافه عن العمل لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجري معه.

المصدر: وسائل إعلام مصرية