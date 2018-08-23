فيديو.. خليفة بن زايد يستقبل ولي عهد أبو ظبي بمقر إقامته في فرنسا

استقبل رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان بمقر إقامته في مدينة إيفيان الفرنسية، يوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وتقبل الرئيس الإماراتي التهاني من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بمناسبة عيد الأضحى المبارك، الذي تمنى أن يعيد الله تعالى عليه هذه المناسبة بموفور الصحة والعافية وعلى الإمارات وشعبها بالأمن والأمان والرخاء.

وكان آخر ظهور للرئيس الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات في 9 يونيو 2018 في مدينة إيفيان الفرنسية، بعد غياب استمر 8 أشهر.

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ونشرت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) حينها، عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، صورا لرئيس الإمارات، وهو يستقبل حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد إمارة أبوظبي، ومحمد بن خليفة آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي للإمارة، وعمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وقالت إنهم قدموا للسلام عليه، وتقديم التهاني بمناسبة شهر رمضان.

ويغيب الرئيس الإماراتي (70 عاما)، عن أي أنشطة رسمية علنية، منذ تعرضه لوعكة صحية بعد جلطة ألمت به، في 24 يناير 2014، باستثناء ظهوره في 25 يونيو 2017 خلال عيد الفطر، وظهوره في 29 يناير وهو يتقبل التعازي بوفاة والدته.

ويعد ظهوره اليوم هو رابع ظهور علني له منذ الإعلان عن مرضه.

ويتولى الشيخ خليفة رئاسة دولة الإمارات منذ 3 نوفمبر 2004.

#رئيس_الدولة يستقبل حامد بن زايد وعمر بن زايد ومحمد بن خليفة بمقر اقامته في ايفيان.#وامpic.twitter.com/61WcHBfWTH — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) 9 июня 2018 г.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية