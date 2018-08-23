مصر.. اعتقال ضابط سابق في "الصاعقة" وعدد من المعارضين

شنت الشرطة المصرية حملة اعتقالات واسعة، اليوم الخميس، شملت معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وضابط الصاعقة السابق، وكذلك الخبير الاقتصادي المعارض، رائد سلامة.

ووفقا لنشطاء وصحفيين مصريين على فيسبوك، اعتقلت الشرطة عضو حركة "9 مارس" المعارض، يحيى القزاز أثناء أدائه واجب العزاء لدى أحد أقاربه.

وداهمت الشرطة المصرية منزل ضابط الصاعقة المصري السابق مرزوق واقتادته لمكان غير معلوم، بحسب ما قاله المحامي خالد علي.

واعتقل أيضا اليساري المصري المعارض، كمال خليل، من منزله بعد مرور ساعة على مطالبته بالإفراج عن مرزوق وسلامة على صفحته في موقع فيسبوك.

وكان مرزوق أطلق مبادرة سياسية في يوليو الماضي، أثارت جدلا في الشارع المصري لما تضمنته من اقتراحات اعتبرها مرزوق عادلة وواقعية.

وتقضي مبادرة المرزوق بإجراء استفتاء على بقاء الحكم القائم برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وفقا لدستور 2014، على أن تمنح الشرعية له إذا قبل الشعب باستمراره في الحكم، وإلا فليصدر قانون بتعطيل الدستور وإلغاء جميع القوانين الصادرة منذ العام 2014 إلى اليوم، ويشكل مجلس رئاسي يرعى كتابة دستور جديد وانتخاب رئيس جديد للبلاد، بحسب المبادرة.

المصدر: وكالات