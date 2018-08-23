 
مباشر

قرقاش يهاجم الدوحة على خلفية "لقاء قطري إسرائيلي"

أخبار العالم العربي

قرقاش يهاجم الدوحة على خلفية
Reuters
أنور قرقاش
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kos6

هاجم وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، في تغريدة له على "تويتر" دولة قطر، على خلفية أنباء نشرتها صحيفة إسرائيلية كشفت عن لقاء إسرائيلي قطري رفيع المستوى عقد في قبرص.

إقرأ المزيد
وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان "تايمز أوف إسرائيل": ليبرمان التقى بوزير الخارجية القطري سرا في قبرص

 وانتقد قرقاش من خلال عدة تغريدات، الدوحة وإعلامها واصفا إياه بالإعلام المضلل، وقال إن "قطر تنشر إشاعات التطبيع بشأن جيرانها وتروج لها، بينما تعمل على مواصلة واستمرار اتصالاتها مع تل أبيب حول غزة".

وأضاف قرقاش أن "التسييس واضح حين يفتي القرضاوي بشأن الحج، ويصمت حيال التطبيع القطري مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن "التواصل القطري الإسرائيلي يدل على وجود علاقة منفعة متبادلة بين عقدة الصغير والطمع إلى السلطة". 

وجاءت تغريدات قرقاش بعد أنباء نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يوم الأربعاء على موقعها، نقلا عن موقع "والا" الإسرائيلي، مفادها أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، زار قبرص سرا، والتقى بوزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية، بأن الطائرة التي استخدمها وزير الخارجية القطري، خلال جولته الدبلوماسية الدولية في أوروبا والولايات المتحدة، قامت برحلة سرية من إيطاليا إلى جزيرة قبرص في 25 يونيو، بينما كان ليبرمان في الجزيرة حيث عقد محادثات مع نظيريه اليوناني والقبرصي ومع الرئيس القبرصي.

 

المصدر: وكالات

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

بعد تصريحاته الأخيرة.. برأيك، هل سيتم عزل ترامب من منصب رئيس الولايات المتحدة؟