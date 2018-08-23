قرقاش يهاجم الدوحة على خلفية "لقاء قطري إسرائيلي"

هاجم وزير الشؤون الخارجية الإماراتي أنور قرقاش، في تغريدة له على "تويتر" دولة قطر، على خلفية أنباء نشرتها صحيفة إسرائيلية كشفت عن لقاء إسرائيلي قطري رفيع المستوى عقد في قبرص.

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وانتقد قرقاش من خلال عدة تغريدات، الدوحة وإعلامها واصفا إياه بالإعلام المضلل، وقال إن "قطر تنشر إشاعات التطبيع بشأن جيرانها وتروج لها، بينما تعمل على مواصلة واستمرار اتصالاتها مع تل أبيب حول غزة".

وأضاف قرقاش أن "التسييس واضح حين يفتي القرضاوي بشأن الحج، ويصمت حيال التطبيع القطري مع إسرائيل"، مشيرا إلى أن "التواصل القطري الإسرائيلي يدل على وجود علاقة منفعة متبادلة بين عقدة الصغير والطمع إلى السلطة".

وجاءت تغريدات قرقاش بعد أنباء نشرتها صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" يوم الأربعاء على موقعها، نقلا عن موقع "والا" الإسرائيلي، مفادها أن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، زار قبرص سرا، والتقى بوزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان.

وأفادت الصحيفة الإسرائيلية، بأن الطائرة التي استخدمها وزير الخارجية القطري، خلال جولته الدبلوماسية الدولية في أوروبا والولايات المتحدة، قامت برحلة سرية من إيطاليا إلى جزيرة قبرص في 25 يونيو، بينما كان ليبرمان في الجزيرة حيث عقد محادثات مع نظيريه اليوناني والقبرصي ومع الرئيس القبرصي.

وقمة التسييس فيما نراه حين يفتي القرضاوي فتواه الشاذة بشأن الحج ويصمت حيال التطبيع والإتصالات القطرية مع إسرائيل، هي الحزبية البغيضة في بحثها عن المال وأحلام السلطة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 23 августа 2018 г.

ولن أضيف أين قناة الجزيرة والإخوان والقرضاوي من التواصل والتطبيع القطري السابق واللاحق مع إسرائيل، فهي علاقة منفعة متبادلة بين عقدة الصغير والطمع إلى السلطة وبعيدة كل البعد عن المبادئ والمواقف. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) 23 августа 2018 г.

غريب أمر قطر وإعلامها ورفاق طريقها في موضوع التطبيع مع إسرائيل، تنشر وتروّج إشاعات التطبيع بشأن جيرانها بينما إتصالاتها موثقة ومستمرة وآخرها جملة من الإتصالات مع تل أبيب حول غزة. الأخبار الكاذبة والعمى الحزبي مفضوح. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

المصدر: وكالات