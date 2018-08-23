جعجع يهاجم حزب الله والأسد ويدافع عن السعودية!

هاجم رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، حزب الله ودافع عن السعودية، وطعن بشرعية رئيس سوريا بشّار الأسد، مرجحا رحيله مع خروج القوات الإيرانية من بلاده.

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وقال جعجع في مقابلة تلفزيونيّة ضمن برنامج "بموضوعيّة" عبرقناة "MTV" التلفزيونية الليلة الماضية، إن "هناك جوا جديدا لدى حزب الله لا يحزنني إلا أنني لا أجد له تفسيراً عضوياً، فمنذ 4 أشهر وكأن الحزب بدأ يرتد أكثر فاكثر إلى الداخل، مع الأخذ في الاعتبار الخرقين اللذين حصلا لهذا الجو العام عبر الاجتماع المصوّر بالحوثيين وهجوم السيد حسن نصر الله على السعوديّة، ونحن ننتظر لنرى إلى أين سيؤدي هذا الجو، لذا لن أستعجل بالاستنتاجات، فربما سببه مواقف تكتيّكية لا أكثر".

وسأل جعجع الأمين العام لحزب الله، السيد حسن نصرالله، عن "أين تكمن المصلحة اللبنانيّة برأيه في الهجوم على السعوديّة، باعتبار أن كل خطوة نقوم بها يجب أن تقاس حتماً بالاستناد إلى هذه المصلحة؟".

وتابع: "في لقاءاتي مع الرئيس نبيه بري(رئيس البرلمان) كان يقول لي دائماً إن حزب الله ليس بعيداً عن نظرتنا للدولة ويدعوني إلى فتح حوار معهم ، إلا أن الرد هو أننا لا نلتقي بالنظرة الكبيرة للبنان، وهذا هو السبب الأساس في عدم حصول أي حوار مباشر".

وعن اتهام "القوّات" بأنها أصبحت الممثل الأول للسعوديّة في لبنان بدل "المستقبل"، وأن طريق الحج أصبحت تمر في مقره بمعراب! لفت جعجع إلى أن "علاقة الرئيس سعد الحريري مع السعوديين معروفة، وما جرى(استقالة الحريري واحتجازه في الرياض الخريف الماضي) لا يعرفه أحد، لذا يجب ألا نستغل واقعة معيّنة من أجل مآرب سياسيّة أخرى. والحساسيّة مع الرئيس الحريري كانت بسبب السياسة بأكملها، إلا أنها زالت، ولا أعرف إن كان سببها هو أو بعض المحيطين به. أما بالنسبة للمملكة العربيّة السعوديّة فلديها أصدقاء متجذرون في لبنان، وأنا لست حليفها الأول وإنما من بين هؤلاء الأصدقاء".

وتطرّق جعجع إلى المتغيرات الإقليميّة، وقال: "لا دولة سوريّة تمثل الشعب السوري، والجميع يدركون الانقسام الحاصل هناك، فدول العالم لا تساعد في إعادة الإعمار بانتظار الحل السياسي، لأن لا سلطة معترف فيها هناك. إن خروج القوّات الإيرانية من سوريا سيرافقه خروج بشار الأسد، فمن دون القوّات والميلشيات الإيرانيّة في سوريا الوضع سينقلب رأساً على عقب، لأنهم هم من غيّروا الواقع على الأرض، وخروجهم يمكن أن يودي بسقوط النظام خلال أيام أو أسابيع".

المصدر: الوكالة الوطنية