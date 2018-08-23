نتنياهو واثق بأن واشنطن ستعترف بسيادة إسرائيل على الجولان

أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن كامل قناعته بأن الولايات المتحدة سوف تعترف بسيادة الدولة العبرية على الجولان السوري المحتل.

وقال رئيس الحكومة الإسرائيلية اليوم، ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كانت تل أبيب تخلت عن توقعاتها بهذا الخصوص في ضوء التصريحات الأخيرة لمستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون بولتون، قال إن الدولة العبرية لا زالت عند توقعاتها بأن تعترف الولايات المتحدة بسيادتها على الجولان.

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وكان بولتون قد نفى في حديث إلى وكالة "رويترز" أثناء زيارته إلى إسرائيل الأسبوع الجاري إجراء أي مشاورات في الحكومة الأمريكية بخصوص إمكانية الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان المحتل منذ عام 1967.

وقال بولتون إن الولايات المتحدة تفهم المطالب الإسرائيلية بضم الجولان، لكن موقفها لن يتغير بهذا الشأن.

وكان مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى قد ذكر في مايو الماضي لوسائل الإعلام بأن الاعتراف الأمريكي بالسيادة الإسرائيلية على الجولان سيأتي في غضون بضعة أشهر.

المصدر: وكالات