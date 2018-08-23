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الحريري: ضابطا المخابرات السورية المتورطان بتفجير مسجدي التقوى والسلام يحاكمان غيابيا

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الحريري: ضابطا المخابرات السورية المتورطان بتفجير مسجدي التقوى والسلام يحاكمان غيابياسعد الحريري
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استذكر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مشاركة ضابطين من المخابرات السورية بتفجير مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس اللبنانية قبل 5 سنوات، وأكد أنهما يحاكمان غيابيا في لبنان.

وغرّد الحريري عبر حسابه في موقع "تويتر" قائلاً: "في الذكرى الخامسة لتفجير مسجدي التقوى والسلام كلنا مع طرابلس، لن ننسى شهداءها الأبرار، ولن ننسى أن ضابطين من مخابرات النظام السوري شاركا في الجريمة ويحاكمان غيابياً أمام المجلس العدلي".

 وكان الحريري الذي يرفض زيارة سوريا واستعادة العلاقات الطبيعية معها، بسبب اتهامات بتورطها في اغتيال والده رفيق الحريري عام 2005، قد غرّد سابقا مستهجنا هرولة بعض اللبنانيين إلى دمشق، وقال: "بعض السياسيين بلبنان راكضين يروحو عسوريا قبل النازحين... يا سبحان الله، مدري ليش".

المصدر: صحف لبنانية

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