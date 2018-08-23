الحريري: ضابطا المخابرات السورية المتورطان بتفجير مسجدي التقوى والسلام يحاكمان غيابيا

استذكر رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، مشاركة ضابطين من المخابرات السورية بتفجير مسجدي التقوى والسلام في مدينة طرابلس اللبنانية قبل 5 سنوات، وأكد أنهما يحاكمان غيابيا في لبنان.

وغرّد الحريري عبر حسابه في موقع "تويتر" قائلاً: "في الذكرى الخامسة لتفجير مسجدي التقوى والسلام كلنا مع طرابلس، لن ننسى شهداءها الأبرار، ولن ننسى أن ضابطين من مخابرات النظام السوري شاركا في الجريمة ويحاكمان غيابياً أمام المجلس العدلي".

في الذكرى الخامسة لتفجير مسجدي #التقوى_والسلام، كلنا مع #طرابلس. لن ننسى شهداءها الابرار، ولن ننسى ان ضابطين من مخابرات النظام السوري شاركا في الجريمة ويحاكمان غيابياً امام المجلس العدلي. #لبنان — Saad Hariri (@saadhariri) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

وكان الحريري الذي يرفض زيارة سوريا واستعادة العلاقات الطبيعية معها، بسبب اتهامات بتورطها في اغتيال والده رفيق الحريري عام 2005، قد غرّد سابقا مستهجنا هرولة بعض اللبنانيين إلى دمشق، وقال: "بعض السياسيين بلبنان راكضين يروحو عسوريا قبل النازحين... يا سبحان الله، مدري ليش".

بعض السياسيين بلبنان راكضين يروحو عسوريا قبل النازحين ... يا سبحان الله، مدري ليش 🤷🏻‍♂🤷🏻‍♂🤷🏻‍♂ — Saad Hariri (@saadhariri) July 31, 2018

المصدر: صحف لبنانية