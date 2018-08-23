بالصور.. الأسد وعائلته في أحد مطاعم دمشق القديمة

تداول نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء، صورا للرئيس السوري بشار الأسد صحبة عائلته في أحد المطاعم بدمشق القديمة.

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وقالت صفحات سورية ونشطاء على "فيسبوك"، إن صاحب أحد المطاعم الواقعة بحي باب توما بدمشق القديمة نشر صور جمعته بعائلة الأسد، وعلق عليها: " كان أجمل يوم في حياتي بحضور أرقى عيلة وأرقى رئيس، ما حدا بيتخيل التواضع".

وتمنى الشفاء العاجل لزوجة الأسد، التي أُعلن مؤخرا عن إصابتها بسرطان الثدي. وتظهر في الصور، أسماء الأسد وابناها، حافظ وكريم، وابنتها زين، إلى جانب الرئيس السوري وصاحب المطعم.

يذكر أن أسماء الأسد كانت قد ظهرت في أول أيام عيد الأضحى وهي تزور أطفالا مصابين بالسرطان في منطقة "حرستا" بريف دمشق.

المصدر: وكالات