بومبيو ونظيره القطري يؤكدان التمسك بالعلاقات القوية بين واشنطن والدوحة

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ونظيره القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني تمسكهما بالعلاقات القوية بين الولايات المتحدة وقطر.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين أكدا خلال لقائهما أمس الثلاثاء "اهتمامهما المشترك بتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة وتمسكهما بالعلاقات الثنائية القوية بين الولايات المتحدة وقطر".

وبحث الوزيران كذلك "أهمية دعم حكومة قطر المستمر للسلام في أفغانستان وتعزيز الاستقرار بالمنطقة والتقدم الأخير باتجاه عملية السلام الأفغانية".

كما ناقش بومبيو مع محمد بن عبد الرحمن دعم عملية تشكيل الحكومة في العراق، حسبما ورد في البيان.

وجدير بالذكر أن وزير الخارجية الأمريكية أجرى كذلك أمس الثلاثاء اتصالا هاتفيا مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد آل نهيان، بحثا خلاله محاربة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.

المصدر: RT