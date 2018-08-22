الأمم المتحدة تطالب إسرائيل وحماس بضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

طالبت الأمم المتحدة يوم الأربعاء، إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية بضمان دخول مساعدات إنسانية في قطاع غزة، مدافعة عن عدم إمكانية جعلها رهينة قضايا سياسية أو أمنية.

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وحذرت وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية روزماري ديكارلو من تدهور الوضع الإنساني في القطاع بشكل ملموس خلال الأسابيع الأخيرة.

ويرجع هذا التدهور إلى إغلاق معبر كرم أبو سالم خلال أكثر من شهر الذي أعلنته اسرائيل ردا على إطلاق بالونات وطائرات حارقة من القطاع على أراضيها، ما أسفر عن تدمير عشرات الهيكتارات من المحاصيل.

وأعادت السلطات الإسرائيلية فتح المعبر في 15 أغسطس وهو ما رحبت به الأمم المتحدة، لكن ديكارلو شددت على ضرورة توفير ضمانات لوصول الإمدادات إلى سكان قطاع غزة.

ونددت الأمم المتحدة مجددا بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية بعد عدة قرارات أعلنتها السلطات الشهر الجاري وخاصة في القدس.

وأضافت وكيلة الأمين العام أن جميع أنشطة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية غير قانونية بموجب القانون الدولي وتمثل عقبة أمام تحقيق السلام.

المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية "إفي"