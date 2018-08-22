الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة والدة الأمير مقرن

أعلن الديوان الملكي السعودي، يوم الأربعاء، وفاة والدة الأمير مقرن بن سعود بن عبد العزيز آل سعود.

وذكر الديوان الملكي في بيان أن صلاة الجنازة ستقام بعد صلاة العصر يوم الخميس في جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض.

#الديوان_الملكي : وفاة والدة الأمير مقرن بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود وسيصلى عليها – إن شاء الله – يوم غد الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة #الرياض.https://t.co/Tjb9FsIfD8#واسpic.twitter.com/xd6tKr8hTM — واس (@spagov) 22 августа 2018 г.

وكان الأمير مقرن بن سعود، قد فقد ابنه الأمير منصور، في شهر نوفمبر 2017 بحادث تحطم مروحية في عسير.

وكانت طائرة مروحية سعودية تقل نائب أمير منطقة عسير، الأمير منصور بن مقرن، وأمين مدينة أبها صالح القاضي وعددا من المسؤولين الآخرين، وسقطت أعلى محمية ريدة، مما أدى إلى مصرعهم جميعا.

المصدر: صحيفة "سبق" + وكالات