تحالف الفتح يعلن عن قرب تشكيل الكتلة الأكبر في البرلمان العراقي

أشار عضو تحالف الفتح حسن الجزائري، إلى تبلور نوع من الإجماع بين الكتل السياسية في العراق، سيتم بموجبه الإعلان عن الكتلة الأكبر في البرلمان خلال اليومين المقبلين.

وأوضح جزائري لـ"السورية نيوز"، أنه وعقب مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات ودخول القوى السياسية في المدد التي أقرها الدستور لعقد الجلسة الأولى للبرلمان في موعد أقصاه 15 يوما من المصادقة، فإن "الكتل السياسية ذهبت إلى ترتيب أوراقها وتكثيف اجتماعاتها لتشكيل نواة الكتلة الأكبر".

وأشار، إلى أن "الكتلة الأكبر قد يتراوح عدد أعضائها بين 180 و200 نائب".

إقرأ المزيد

وبيّن الجزائري، أن كلا من "الفتح بـ48 نائبا ودولة القانون بـ27 نائبا، وأكثر من 27 نائبا من ائتلاف النصر، والمحور الوطني بـ53 نائبا، والكرد بما بين 45 إلى 50 نائبا، عملوا على لملمة الأوراق للوصول إلى نقاط تفاهم تقضي بتشكيل الكتلة الأكبر".

وتشهد الساحة السياسية في العراق اجتماعات مكثفة لقيادات الكتل السياسية منذ إعلان نتائج الانتخابات التشريعية لأعضاء مجلس النواب في دورته الرابعة، فيما تكثفت اللقاءات عقب إعلان مجلس القضاء الأعلى مصادقته على الانتخابات.

المصدر: وكالات