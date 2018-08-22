تعرف على المميزات الفريدة لأقوى مروحية روسية مصنوعة خصيصا لمصر

تعكف مؤسسات الصناعات الحربية الروسية على تصنيع مروحيات هجومية من نوع "كا-52" مخصصة لمصر، في إطار تسليح حاملة "ميسترال" المصرية، التي تسلمتها القاهرة من فرنسا في 2016.

"كا-52"، من تصميم مكتب "كاموف" للمروحيات البحرية، الذي برع كذلك في تصميم مروحية ضاربة تعمل فوق اليابسة، وتتمتع بأفضل التقنيات التي جعلت منها رمحا تحمله السفن الحربية الروسية أينما كانت وجهتها.

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"التمساح"، قادرة على رصد الأهداف البرية والبحرية على مسافة 300 كم، وضرب سفن وغواصات ودبابات العدو وعرباته في نطاق رادارها المتطور.

"كا-52"، جعلت مروحية "أباتشي" الأمريكية وحسب فريق عريض من الخبراء الروس والغربيين "مروحية عتيقة"، حيث تصطاد أهدافها من مسافة تتراوح بين 30 و100 كم لتدمرها بعيدا عن منظومات الدفاع الجوي المعادية، إذ تضرب وتهرب على ارتفاع منخفض بعيدا عن أبصار العدو ومسامعه.

Sputnik Михаил Воскресенский

والسمة الرئيسية المميزة للنسخة البحرية من المروحية، هي النظام الذي يسمح بطي شفراتها لتناسب السفينة الحاملة "ميسترال".

RT

المصدر: RT