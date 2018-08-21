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وزير الأوقاف السعودي: إسرائيل لم تمنع المسلمين من الحج ودولة أخرى منعتهم (فيديو)

أخبار العالم العربي

وزير الأوقاف السعودي: إسرائيل لم تمنع المسلمين من الحج ودولة أخرى منعتهم (فيديو)
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تداول نشطاء  في وسائل التواصل الاجتماعي ومن ثم وسائل إعلام مقطع فيديو لوزير الأوقاف السعودي عبد اللطيف آل الشيخ يمتدح فيه إسرائيل لأنها لا تمنع المسلمين من أداء فريضة الحج.

وقال آل الشيخ للصحفيين، إن "ما أثار العجب أن دولة إسرائيل التي نعرف عنها الشيء الكثير لم تمنع الحجاج المسلمين من القدوم للمملكة لأداء فريضتهم".

وأشار الوزير السعودي إلى أن دولة منعت الناس من الحج إلى بيت الله الحرام، "وهذه سقطة كبيرة جدا جدا، ومن قام بهذا الفعل فإنه حري بالعقوبة من الله".

لكن آل الشيخ لم يذكر اسم الدولة المعنية.

ولاقت  تصريحات وزير الأوقاف السعودي انتقادات واسعة على شبكات التواصل الاجتماعي، فيما أعيد نشر فيديو الوزير السعودي على حساب "إسرائيل بالعربية" التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر وكتب تعليقا مفاده : الحمد لله إسرائيل سهلت بوجه أكثر من 4000 من المواطنين المسلمين في البلاد التوجه إلى الديار الحجازية المقدسة لأداء فريضة الحج".

المصدر: وسائل التواصل الاجتماعي 

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