بالصور.. "أبو محمد الجولاني" يظهر في ريف اللاذقية الشمالي

نشرت "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) صورا لقائدها العام "أبو محمد الجولاني" الإرهابي خلال زيارة قام بها لتفقد قواته في ريف اللاذقية الشمالي.

وظهر الجولاني في الصور التي نشرت يوم الثلاثاء رفقة مجموعة من القياديين في قمة كباني بريف اللاذقية، وقالت الهيئة إنه تفقد غرفة العمليات العسكرية.

وتأتي زيارة الجولاني إلى ريف اللاذقية، بالتزامن مع حشد الجيش السوري قواته لبدء معركة عسكرية تستهدف المنطقة الواقعة بين اللاذقية وحماة وحلب وصولا إلى إدلب.

إلى ذلك، أعلن أبو محمد الجولاني استعداده لأي معركة في محافظة إدلب، مبديا الرغبة بالتعاون مع الفصائل العسكرية الأخرى.

وفي فيديو له نشر الثلاثاء أيضا، قال الجولاني إن "تحرير الشام" بدأت مع الفصائل الأخرى بخطة لصد أي هجوم، مضيفا أن نقاط المراقبة التركية لا يمكن الاعتماد عليها.

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واعتبر القائد العام للهيئة أن المواقف السياسية تتغير بين فترة وأخرى، مؤكدا في السياق أن موضوع تسليم السلاح في الشمال لا يمكن المفاوضة عليه، وشدد على أن الاستسلام يعتبر "خيانة".

وأعلن الرئيس السوري، بشار الأسد، في 26 يوليو أن تحرير محافظة إدلب سيمثل أولوية بالنسبة للجيش السوري في عملياته المقبلة.

وأنهى الجيش السوري استعداداته العسكرية واللوجستية لبدء هجوم بري واسع من عدة محاور لتأمين كامل ريف اللاذقية الشمالي الشرقي المتاخم لريف جسر الشغور غربي إدلب.

واتخذ قرار عسكري بالرد على هذا الهجوم وإنهاء سيطرة المسلحين على هذه المنطقة التي تتصل جغرافيا بمنطقة جسر الشغور.

المصدر: وكالات + تويتر + يوتيوب