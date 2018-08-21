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لبنان.. العثور على جثة رضيع حديث الولادة في ساقية

أخبار العالم العربي

لبنان.. العثور على جثة رضيع حديث الولادة في ساقية
Reuters / Omar Ibrahim
عناصر من الشرطة اللبنانية - أرشيف -
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أفادت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، بأن عناصرها نقلت جثة رضيع من مستيتا - جبيل إلى مستشفى سيدة المعونات الجامعي.

وقالت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام إنه عُثر مساء الثلاثاء على جثة طفل حديث الولادة في قناة للمياه على الطريق البحرية في مستيتا، قرب مجمع سانت بريري السياحي.

وأضافت الوكالة أن عناصر الأجهزة الأمنية المعنية حضروا على الفور وباشروا التحقيقات لمعرفة هوية الوالدين وأسباب الوفاة.

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام

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