الاتصالات تضع مصر في مقدمة الدول الإسلامية خلال موسم الحج

نشرت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، تقريرا لهيئة الاتصالات السعودية، يظهر أن مصر في مقدمة الدول الإسلامية إجراء للمكالمات الصادرة والواردة من مكة المكرمة خلال موسم الحج.

وأورد التقرير، الذي تضمن رسومات بيانية، أن دول اليمن، وبنغلاديش، وباكستان، والسودان جاءت في قائمة أعلى الدول إجراء للاتصالات خلال موسم الحج بعد مصر.

كما جاءت مصر في رأس الدول الـ5 في المكالمات الواردة وجاءت بعدها نيجيريا وباكستان والهند وبنغلادش.

إقرأ المزيد

وأكدت الهيئة، أن عدد المكالمات الناجحة محليا ودوليا وصل إلى 23 مليون مكالمة بنسبة نجاح 99% في يوم عرفة بمكة المكرمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية