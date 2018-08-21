الجيش المصري يحل لغز اختفاء طبيب وصديقته في عرض البحر

أنهت القوات المسلحة المصرية أزمة اختفاء غامضة تعرض لها طبيب وصديقته، في قارب شراعي بالبحر انطلقا به من مدينة رأس سدر في جنوب سيناء.

وبحسب الرواية أبحر القارب في مياه خليج السويس في تمام الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم السبت الماضي، وحل الظلام ولم يظهر أي أثر لهما أو للقارب وحاول أصدقاؤه التواصل معه ولكنهم فشلوا.

ونشر أحد أصدقاء الطبيب المختفي على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات استغاثة يقول فيها إن صديقه مختف مع شخص آخر على متن قارب شراعي أحمر اللون وبه ألوان قوس قزح وأنه لم يعد منذ خروجه من شاطئ القمر بمدينة رأس سدر.

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وبدأت عمليات الإنقاذ والبحث بداية من هذه الاستغاثة بعد إخطار الدوريات وقوات خفر السواحل الموجودة في المكان والتي طلبت بدورها مواصفات المركب والشخصين من أجل المساعدة في البحث.

وأرسلت القوات المسلحة المصرية ومركز العمليات طائرة هيلكوبتر للبحث عن المفقودين، حيث استمرت عمليات البحث والتمشيط في سبيل العثور علي أي دليل يفيد غرق أو نجاة الشخصين.

وعثرت القوات المسلحة المصرية في النهاية على الناجيين في أحد مراكب شركات البترول بالقرب من شواطئ رأس غارب ونجحت في إنقاذهما، وجرى إخطار القوات والأجهزة الأمنية وتسليمهما إلى جهات التحقيق لإنهاء قصة اختفاء غامضة استمرت 30 ساعة.

المصدر: الوطن