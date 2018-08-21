الجوازات السعودية تصدر 38 قرارا إداريا بحق مخالفين لأنظمة الحج

أفادت وسائل إعلام سعودية اليوم الثلاثاء، بأن المديرية العامة للجوازات لمدينة مكة المكرمة أصدرت 38 قرارا إداريا بحق سعوديين ومقيمين نقلوا حجاجا دون تصاريح

وتفاوتت العقوبات الصادرة بحقهم بين السجن والغرامة المالية والترحيل للوافد المخالف، والتشهير والمطالبة بمصادرة وسيلة النقل التي استخدمت في النقل.

المصدر: وسائل إعلام سعودية