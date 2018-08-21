عيد الأضحى.. الإفتاء المصرية تدلو بدلوها في جدل الشرع والشارع

شهدت محافظات مصر، اليوم الثلاثاء، صلاة العيد في الساحات والميادين المخصصة من وزارة الأوقاف لأداء الصلاة، كما احتفل المصريون بذبح الأضاحي في كافة المنازل والميادين.

ويتكرر في صلاة العيد كل عام ظهور النساء بجانب الرجال، وهو ما ترصده صفحات مواقع التواصل الاجتماعي باستياء وسخط.

ونوهت دار الإفتاء المصرية، سابقا بأن صلاة العيد بوقوف الرجال بجوار النساء في مصلى العيد بصف واحد من دون فاصل أو حاجز لا يجوز، ويعتبر تعديا صريحا على قواعد الشرع .

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أما فيما يخص صعق الأضحية، فنوهت الإفتاء المصرية بأنه يجوز شرعا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرا خفيفا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط.

واشترط مفتي الجمهورية في مصر، ألا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تركت على قيد الحياة، ثم تذبح بعد ذلك بالطريقة الشرعية، فتكون حلالا حينئذ.

المصدر: وسائل إعلام مصرية + دار الإفتاء المصرية