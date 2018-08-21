"حبيب الملح" يسافر بطائرته الخاصة للقاء الوليد بن طلال (فيديو)

سافر الطباخ التركي الشهير نصرت إلى المملكة العربية السعودية بطائرته الخاصة، والتقى الأمير الوليد بن طلال، و يبدو من خلال الصور أنه كان لقاء عمل.

ووثق مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقاء جمع الأمير الوليد بن طلال والطباخ التركي الشهير نصرت غوكشيه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو لرحلة الطباخ التركي منذ صعوده الطائرة حتى وصوله إلى مكتب الوليد بن طلال بالعاصمة السعودية الرياض.

وفي إحدى الصور التي التقطها داخل مكتب ابن طلال الفاخر، أشار نصرت إلى أنه في رحلة عمل، ويُفهم من ذلك أن لديهما مشروعا مشتركا.

وفي زيارة الوليد بن طلال وعائلته، صيف العام 2017، إلى مدينة بودروم التركية، حضر الطباخ نصرت بطائرة خاصة لطبخ وجبة عشاء للأمير، وذكرت وسائل إعلام أنه دفع له 20 ألف ليرة تركية وقتها مقابل وجبة عشاء واحدة.

المصدر: مواقع التواصل الاجتماعي