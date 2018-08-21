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انتقادات واسعة لجنبلاط بعد نعيه الصحفي الإسرائيلي أفنيري

أخبار العالم العربي

انتقادات واسعة لجنبلاط بعد نعيه الصحفي الإسرائيلي أفنيري
Reuters Philippe Wojazer
وليد جنبلاط
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لاقت تغريدة نشرها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط على موقع تويتر، نعى فيها الصحفي الإسرائيلي أوري أفنيري انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق جنبلاط تغريدته بصورة لأفنيري وكتب: "وعلى مشارف الأضحى يغيب عنا وجه مناضل للسلام، ألا وهو أوري أفناري، الناشط والمدافع عن مبدأ الدولتين وأهمية السلام، ومحاربة التطرف الصهيوني وكل أشكال التطرف".

وأضاف: "عرفته بالمراسلة وبيني وبينه مراسلات عديدة سأنشرها.. وفي عيد الأضحى قلبنا مع المخطوفين على يد داعش ورحم الله يوري أفناري".

وأثارت تغريدة جنبلاط حفيظة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بـ "التخابر مع إسرائيل".

في حين عبر آخرون عن تضامنهم مع الزعيم الدرزي وأشادوا بما كتبه.

المصدر: تويتر

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