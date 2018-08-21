انتقادات واسعة لجنبلاط بعد نعيه الصحفي الإسرائيلي أفنيري

لاقت تغريدة نشرها رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط على موقع تويتر، نعى فيها الصحفي الإسرائيلي أوري أفنيري انتقادات لاذعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأرفق جنبلاط تغريدته بصورة لأفنيري وكتب: "وعلى مشارف الأضحى يغيب عنا وجه مناضل للسلام، ألا وهو أوري أفناري، الناشط والمدافع عن مبدأ الدولتين وأهمية السلام، ومحاربة التطرف الصهيوني وكل أشكال التطرف".

وعلى مشارف الاضحى يغيب عنا وجه مناضل للسلام الا وهو اوري افناري الناشط والمدافع عن مبدأ الدولتين وأهمية السلام ومحاربة التطرف الصهيوني وكل اشكال التطرف.عرفته بالمراسلة وبيني وبينه مراسلات عديدة سأنشرها .في عيد الاضحى قلبنا مع المخطوفين على يد داعش ورحم الله يوري افناري.عيد مبارك pic.twitter.com/8mxE4xmGKo — Walid Joumblatt (@walidjoumblatt) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

وأضاف: "عرفته بالمراسلة وبيني وبينه مراسلات عديدة سأنشرها.. وفي عيد الأضحى قلبنا مع المخطوفين على يد داعش ورحم الله يوري أفناري".

وأثارت تغريدة جنبلاط حفيظة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهمه البعض بـ "التخابر مع إسرائيل".

#مراسلات_جنبلاط_اسرائيل

للاسف العدو سوريا

والتطبيع والمراسله مع اسرائيل — Kamilie Saliba 🇱🇧 (@Kamilie18) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

تغريدة جنبلاط هي إستخفاف بالتضحيات و الأثمان الباهظة التي دفعها شعبنا جرّاء عدوان الإسرائيلي وبطشه وإجرامه#مراسلات_جنبلاط_اسرائيل — Sara Zein (@Sara__zein) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

إن لم تستحي فافعل ما شئت..#مراسلات_جنبلاط_اسرائيل — زَهراء نورالدين (@ZahraaNd28) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

جنبلاط يدشّن رسميّاً التطبيع في لبنان ، ردود الفعل الباهتة لا تُجدي.#مراسلات_جنبلاط_اسرائيل — Sara Zein (@Sara__zein) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

جنبلاط يقدم جرعات قليلة من التطبيع تارة و من عداء محور المقاومة طورا ... #جنبلاط أحد بيادق صفقة القرن — الشيخ حسن برجي (@hassanbourgi) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

#مراسلات_جنبلاط_اسرائيل

وليد جنبلاط استبدل دمشق ب تل ابيب ويبدو انو سابق محمد بن سلمان ل هونيك. — ali (@tomylove_1) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

في حين عبر آخرون عن تضامنهم مع الزعيم الدرزي وأشادوا بما كتبه.

يا أبناء الحقد والجهل وأصحاب الوسم #مراسلات_جنبلاط_اسرائيل اتثقفوا واقروا واطلعوا...

جنبلاط هو الأوفى والاكثر وعيا للقضية الفلسطينية!

إنه ناشط السلام اليساري أوري أفنيري وأول صحفي إسرائيلي يلتقي بشكل علني الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات عام 1982. ولقد كان معارضا لاسرائيل! pic.twitter.com/0WoB2akyf8 — Hala Sami Abou Saeed (@HalaSAS) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

#مراسلات_جنبلاط_اسرائيل الپوست مش جريمة (بصوت ديما صادق) — Aldo Chaaya (@aldo_chaaya) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

المصدر: تويتر