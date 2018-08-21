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نزوح 4 آلاف شخص عن إدلب إلى حماة شمال غربي سوريا

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نزوح 4 آلاف شخص عن إدلب إلى حماة شمال غربي سوريا
Reuters Sana Sana
صورة ارشيفية لعسكري من الجيش السوري يتحدث مع احدى النازحات السوريات
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استقبلت مدينة السقيلبية في محافظة حماة، حوالي 4 آلاف نازح رحلوا عن إدلب المجاورة، التي لا تزال تحت سيطرة الجماعات المسلحة والإرهابية المختلفة في شمال غربي سوريا.

وأعربت الإدارة المحلية في السقليبية عن استعدادها لاستقبال المزيد من أهالي إدلب، وتؤكد على استقرار الوضع الأمني في المنطقة بعد توقف القصف.

وباشرت السلطات السورية في السقليبية في إعادة بناء وتجهيز المنازل، بما يؤمن عودة أهل السقليبية أنفسهم، وإيواء النازحين عن إدلب بعد استتباب الوضع في ريف حماة.

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وتعمل وحدات من الجيش السوري على حماية المدينة مدعومة بفصائل الدفاع الشعبي المحلية التي تضم 700 شخص.

ويشكل المسيحيون غالبية سكان المدينة التي تسمى عروس الغاب، وتستقبل جميع النازحين السوريين من مختلف الطوائف بغض النظر عن الانتماء الديني.

المصدر: نوفوستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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