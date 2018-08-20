ملياردير بريطاني يقاضي الهيئة العامة للاستثمار الكويتي

رفع الملياردير وقطب الأعمال تريفور هيمنغز، دعوى قضائية أمام المحكمة العليا البريطانية، ضد مجموعة من الكيانات الاستثمارية العالمية الكبرى، ومنها الهيئة الكويتية العامة للاستثمار.

وذكرت تقارير إعلامية، أن مجموعة "مانكس كابيتال"، التي يمتلكها هيمنغز، وتتولى تحريك وإدارة الدعوى بالنيابة عن آلاف المساهمين، تطالب 17 كيانا من بينها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، بسداد نحو 200 مليون جنيه إسترليني.

ويتهم المجموعة البريطانية الكيانات بالتهرب من سداد نصيبها من تكاليف وأتعاب تتعلق بدعوى قضائية ضد مصرف "RBS" الاسكتلندي في شأن اكتتاب في أسهم كان المصرف قد طرحها عام 2008.

وإلى جانب الهيئة العامة للاستثمار، كيانات من بينها إحدى الأذرع الاستثمارية التابعة للصندوق السيادي السنغافوري، و9 شركات استثمارية تابعة لمصرف "لويدز" البريطاني، فضلا عن 4 شركات تابعة لمصرف "انفيستكو" الجنوب أفريقي، وذراعين استثماريتين تابعتين لشركة "BAE Systems" البريطانية.

تتهم المجموعة الجهات المذكورة، بانسحابها جماعيا من تحالف الادعاء ضد المصرف الاسكتلندي في أكتوبر من العام 2015 من دون أن تدفع نصيبها من التكاليف والأتعاب القانونية التي تراكمت حتى ذلك التاريخ.

وتزعم مجموعة "مانكس كابيتال"، أن التكاليف المذكورة وصلت إلى 23.9 مليون جنيه إسترليني، أي ما يعادل 30.5 مليون دولار.

يشار إلى أن هيمنغز (83 عاما)، الذي يتفادى الظهور الإعلامي، يمتلك إمبراطورية أعمال في مجالات متنوعة تقدر قيمتها الإجمالية بملياري دولار.

المصدر: وكالات