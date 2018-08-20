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بالفيديو.. معركة جماعية وعمليات دهس متعمدة في محافظة الدوادمي السعودية

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. معركة جماعية وعمليات دهس متعمدة في محافظة الدوادمي السعودية
Twitter Screenshot
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، مقطع فيديو وثق معركة جماعية في محافظة الدوادمي بمنطقة الرياض، بين عدة أشخاص تخللتها عمليات دهس متعمدة بالسيارة.

وأظهر الفيديو المسجل مساء يوم الأحد، حدوث اشتباك عنيف، بينما كانت سيارة تحاول دهس عدة أشخاص مشاركين بالمعركة الحامية الوطيس.

ودهس سائق السيارة شخصان بعد عدة محاولات.

هذا، ولم يتسن لموقع RT التحقق من صحة الفيديو وأسباب المعركة.

إلى ذلك أثار المقطع سخطا على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبين بالكشف عن هوية قائد السيارة التي نفذت عمليات الدهس الوحشية.

المصدر: تويتر

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