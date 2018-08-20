// 26.06.2018 по тикету 15478
الأسرة الهاشمية تهنئ الأردنيين بعيد الأضحى
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kobn
هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعائلته رعاياهم بعيد الأضحى.
وغرد الملك عبد الله الثاني على حسابه في "تويتر":
تقبل الله طاعاتنا، وحفظ وطننا، ورحم شهداءنا الأبرار. كل عام والأردن أكثر عزة ومنعة، والأردنيون أكثر تلاحما وتآخيا. أضحى مبارك— عبدالله بن الحسين (@KingAbdullahII) 20 августа 2018 г.
وقالت الملكة رانيا عبر تغريدة في "تويتر":
كل عام والأردن بخير وسلام #عيد_الأضحى— Rania Al Abdullah (@QueenRania) 20 августа 2018 г.
Wishing our #Jordan peace and blessings this Eid pic.twitter.com/Hm6uwLYlgo
ونشر ولي العهد الأردني التهنئة التالية بمناسبة عيد الأضحى:
حجا مبرورا وأضحى مباركا، كل عام وأنتم بخير #أردننا— الحسين بن عبدالله (@AlHusseinHKJ) August 20, 2018
Wishing you and #OurJordan Adha mubarak! pic.twitter.com/f9POF2WULN
المصدر: RT
تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)