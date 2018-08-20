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الأسرة الهاشمية تهنئ الأردنيين بعيد الأضحى

أخبار العالم العربي

الأسرة الهاشمية تهنئ الأردنيين بعيد الأضحى
Reuters
العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني
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هنأ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وعائلته رعاياهم بعيد الأضحى.

وغرد الملك عبد الله الثاني على حسابه في "تويتر":

وقالت الملكة رانيا عبر تغريدة في "تويتر":

ونشر ولي العهد الأردني التهنئة التالية بمناسبة عيد الأضحى:

المصدر: RT

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