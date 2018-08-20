وكالة تنمية أمريكية: أكثر من 80% من السوريين يحتاجون للمساعدات الإنسانية

ذكر رئيس الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مارك غرين، اليوم الاثنين، أن حوالي 80% من سكان سوريا يحتاجون لمساعدات إنسانية.

وقال غرين خلال حديثة في مركز واشنطن للدراسات الاستراتيجية والدولية في اليوم العالمي للمساعدات الإنسانية: "بأن أكثر من 13 مليون شخص، أكثر من 80 في المئة من سكان البلاد يحتاجون لمساعدات إنسانيه"، مشيراً إلى أن الوضع في سوريا يعد من أكثر الأزمات الإنسانية تعقيدا في العالم اليوم​​​.

هذا وتمكن الجيش السوري بدعم من القوات الجوية الفضائية الروسية من اجتثاث الإرهاب وإعادة الأمن والاستقرار إلى معظم الأراضي السورية لتصبح نهاية الحرب الإرهابية على سوريا قريبة جدا، ويتم الآن إيلاء الاهتمام لإعادة اللاجئين إلى أماكن إقاماتهم وإعادة الإعمار.

هذا وتعاني سوريا، منذ آذار/مارس 2011، من نزاع مسلح تقوم خلاله القوات الحكومية بمواجهة جماعات مسلحة تنتمي لتنظيمات مختلفة، أبرزها تطرفا تنظيما "داعش" وجبهة النصرة (المحظوران في روسيا)، واللذان تصنفهما الأمم المتّحدة ضمن قائمة الحركات الإرهابية.

وتُبحث تسوية الأزمة السورية في منصتي أستانا وجنيف، كما استضافت مدينة "سوتشي" الساحلية الروسية، يومي 29-30 كانون الثاني/يناير الماضي، مؤتمر الحوار الوطني السوري، تحت شعار "السلام للشعب السوري"، والذي أصبح الأول منذ بداية الصراع باحتوائه مجموعة واسعة من المشاركين على منصة تفاوض واحدة. واختتم المؤتمر بالاتفاق على تشكيل لجنة دستورية.

المصدر: سبوتنيك

