وزير الخارجية البحريني يهاجم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

هاجم وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، يوم الاثنين، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

ونشر الوزير البحريني تغريدة قال فيها: "لن ينسى الحجاج الدعاء للشعب الإيراني المستضعف والصابر على حكمك الجائر وشرّك المستطير الذي لم يسلم منه شعب ذكرته.

لن ينسى الحجاج الدعاء للشعب الايراني المستضعف و الصابر على حكمك الجائر و شرّك المستطير الذي لم يسلم منه شعب ذكرته https://t.co/l40jncZxHT — خالد بن ‏أحمد (@khalidalkhalifa) 20 августа 2018 г.

وجاءت التغريدة ردا على أخرى نشرها المرشد الأعلى الإيراني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دعا فيها الحجّاج أن يتضرعوا بالدعاء للأمة الإسلامية والمظلومين في سوريا، والعراق، وفلسطين، وأفغانستان، واليمن، والبحرين، وليبيا، وباكستان، وكشمير، وبورما (ميانمار)، وباقي البقاع.

كما توجه بالدعاء متمنيا بأن تقطع يد الولايات المتحدة وباقي المستكبرين وعملائهم.

هذا وأرفق خامنئي تغريدته بوسم #نداء_الوحدة_والوعي.

وأفاد في تغريدة ثانية بأن على المسلمين أن يكونوا يقظين وأن يُحبطوا هذه السياسة الشيطانية، مؤكدا أن الحجّ مُمهّد لهذه اليقظة.

وبين المرشد الإيراني أن الحج رمز الوحدة الإسلامية ومؤشر بناء الأمة في الإسلام، والذي يجب أن يتم في ظل بيت الله.

#الحج رمز الوحدة الإسلامية ومؤشر بناء الأمة في الإسلام، والذي يجب أن يتم في ظل بيت الله. بيت الله ملك للجميع: سواءٌ العاكف فيه والباد . — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) 20 августа 2018 г.

كما شن هجوما على الولايات المتحدة ووصف سلوكها بالمجرمة والمستكبرة، قائلا إن إشعال الحروب هو سياستها الأصلية حيال الإسلام والمسلمين.

وشدد على أن إرادتها ومساعيها الخبيثة تهدف الى اقتتال المسلمين فيما بينهم.

أعداء #الإسلام شجّعوا ويشجّعون المسلمين في كل العصور، وفي هذا العصر خصوصاً، على الاصطفاف بعضهم ضدّ بعض. لاحظوا اليوم سلوك #أمريكا المستكبرة المجرمة. إن إشعال الحروب هو سياستها الأصلية حيال الإسلام والمسلمين. وإرادتها ومساعيها الخبيثة تصبّ الى اقتتال المسلمين فيما بينهم. — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) 20 августа 2018 г.

المصدر: تويتر