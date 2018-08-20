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وزير الخارجية البحريني يهاجم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

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وزير الخارجية البحريني يهاجم المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي
Reuters
وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة
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هاجم وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، يوم الاثنين، المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.

ونشر الوزير البحريني تغريدة قال فيها: "لن ينسى الحجاج الدعاء للشعب الإيراني المستضعف والصابر على حكمك الجائر وشرّك المستطير الذي لم يسلم منه شعب ذكرته.

وجاءت التغريدة ردا على أخرى نشرها المرشد الأعلى الإيراني على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" دعا فيها الحجّاج أن يتضرعوا بالدعاء للأمة الإسلامية والمظلومين في سوريا، والعراق، وفلسطين، وأفغانستان، واليمن، والبحرين، وليبيا، وباكستان، وكشمير، وبورما (ميانمار)، وباقي البقاع.

كما توجه بالدعاء متمنيا بأن تقطع يد الولايات المتحدة وباقي المستكبرين وعملائهم.

هذا وأرفق خامنئي تغريدته بوسم #نداء_الوحدة_والوعي.

وأفاد في تغريدة ثانية بأن على المسلمين أن يكونوا يقظين وأن يُحبطوا هذه السياسة الشيطانية، مؤكدا أن الحجّ مُمهّد لهذه اليقظة.

وبين المرشد الإيراني أن الحج رمز الوحدة الإسلامية ومؤشر بناء الأمة في الإسلام، والذي يجب أن يتم في ظل بيت الله.

كما شن هجوما على الولايات المتحدة ووصف سلوكها بالمجرمة والمستكبرة، قائلا إن إشعال الحروب هو سياستها الأصلية حيال الإسلام والمسلمين.

وشدد على أن إرادتها ومساعيها الخبيثة تهدف الى اقتتال المسلمين فيما بينهم.

المصدر: تويتر 

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