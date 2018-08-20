عشية عيد الأضحى.. فلسطينيات يواجهن الغطرسة الإسرائيلية (فيديو)

تعرض الفلاحون الفلسطينيون أصحاب البسطات في شارع صلاح الدين وشوارع القدس القديمة، يوم الاثنين، لاعتداء طواقم بلدية القدس التي أتلفت مزروعاتهم وطردتهم بالقوة من المكان.

ووفرت الشرطة الإسرائيلية الحماية لعناصر البلدية الذين استهدفوا المزارعين في أسواق القدس القديمة وشارع صلاح الدين قبالة أسوار القدس من جهة باب الساهرة.

واعتدى عناصر البلدية على المزارعات المسنات، كما حرروا مخالفات لعدد آخر من الباعة.

وتزامن الاعتداء على المزارعين والبائعين في القدس مع التحضير لعيد الأضحى المبارك.

ويتعرض المزارعون والباعة في القدس المحتلة لاعتداءات متكررة من عناصر بلدية القدس والشرطة التي تعمل على منعهم من التواجد والبيع في شوارع المدينة.

المصدر: وكالة "معا"