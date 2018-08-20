الكشف عن مفاجأة بخصوص حادث مستودعات أسلحة الحشد الشعبي

كشفت فرقة "العباس" القتالية إحدى تشكيلات الحشد الشعبي، عن تحليق طائرات "غير صديقة" فوق مخازن العتاد التابعة لها، مشيرة إلى أن استهداف هذه المخازن بين فترة وأخرى جرى "بفعل فاعل".

وقال قائد الفرقة ميثم الزيدي خلال مؤتمر صحفي عقده في محافظة كربلاء : إن "مخازن العتاد التابعة لنا استُهدفت أربع مرات خلال الشهر الجاري.. طالبنا الحكومة بتشكيل لجنة لمعرفة الأسباب".

وأضاف، أن "لجنة خاصة تابعة للفرقة وصلت إلى نتائج تبين أن الأمر تم بفعل فاعل، وأن التحقيق ما زال مستمرا لمعرفة هل الاستهداف كان أرضيا أم جويا".

وأشار الزيدي إلى أن "طائرات غير صديقة حلقت فوق مواقع تلك المخازن"، مشددا على عدم توجيه أصابع الاتهام في الوقت الحالي إلى أي جهة.

وأعرب القيادي في الحشد الشعبي عن قلقه بسبب وجود طيران مسير مجهول، مطالبا مديرية الدفاع الجوي بحماية الأجواء، وقال: "هناك تحد أمني خطير في الأفق وعلى القوات الاستعداد له ونحن جاهزون لمساندتها".

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وأكد الزيدي على أن "أول استهدافين على مخازن الفرقة كانا بمنطقة العطيشي، أما الثالث ففي منطقة الرزازة، فيما كان الرابع لحاوية وهمية وضعت لمراقبة ما يحدث".

المصدر: وكالات