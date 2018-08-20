بالفيديو والصور.. حريق هائل في العاصمة الكويت يلتهم سوق الخيام

أعلنت السلطات الكويتية أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق هائل شب في العاصمة الكويتية وأسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل.

(الاطفاء) الكويتية: السيطرة على حريق هائل اندلع في سوق الخيام https://t.co/HJdifBqSeo



(م.ن) pic.twitter.com/ItHs5Rs30x — كـــــــــــونا KUNA (@kuna_ar) 20 августа 2018 г.

وشب الحريق في سوق الخيام في منطقة الري بالعاصمة الكويتية، فجر اليوم، لينتشر على مساحة تقدر بنحو 5 دونمات.

وأكدت الإدارة العامة الكويتية للإطفاء أن الحريق أسفر عن إصابة بعض الإطفائيين ونقل أحدهم إلى المستشفى للعلاج.

كما أصيب شخصان من العمال الوافدين المقيمين في الموقع بحروق بليغة وهما في حالة خطرة.

الاطفاء: إصابة رجل إطفاء وعاملين آسيويين بحروق خطيرة إثر حريق ضخم في سوق الخيام فجر اليوم. pic.twitter.com/RZOAGf3bAB — المجلس (@Almajlliss) 20 августа 2018 г.

ونشرت الإدارة تصويرا جويا للحريق، مضيفة أن 6 فرق للإطفاء تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب.

وأشارت الإدارة إلى أن الجهات المختصة باشرت بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران.

ستة فرق للإطفاء تسيطر على حريق هائل اندلع في سوق الخيام

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ذكرت ادارة العلاقات العامة والإعلام بالإدارة العامة للإطفاء في بيان صحفي لها اليوم الاثنين ان ستة فرق للإطفاء تمكنت من سيطرتها على حريق هائل اندلع في سوق الخيام فجر اليوم ، #الكويتpic.twitter.com/RgfsFO31ko — نجيب القحطاني (@Njeeb777) 20 августа 2018 г.

فيديو | مشاهد من حريق سوق الخيام. pic.twitter.com/nACwgfhh5S — جريدة جرائم ومحاكم (@cckwt) 20 августа 2018 г.

المصدر: وكالات + RT