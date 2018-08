بالفيديو والصور.. حريق هائل في العاصمة الكويت يلتهم سوق الخيام

تصوير جوي لحادث حريق سوق الخيام الذي تعاملت معه فرق الإطفاء فجر اليوم في منطقة الري ... #الاطفاء_الكويت #ادارة_العلاقات_العامة_والاعلام

A post shared by الإدارة العامة للإطفاء (@officialkfsd) on Aug 20, 2018 at 5:49am PDT