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بالفيديو والصور.. حريق هائل في العاصمة الكويت يلتهم سوق الخيام

أخبار العالم العربي

بالفيديو والصور.. حريق هائل في العاصمة الكويت يلتهم سوق الخيام
كنا
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أعلنت السلطات الكويتية أن فرق الإطفاء تمكنت من إخماد حريق هائل شب في العاصمة الكويتية وأسفر عن إصابة 3 أشخاص على الأقل.

وشب الحريق في سوق الخيام في منطقة الري بالعاصمة الكويتية، فجر اليوم، لينتشر على مساحة تقدر بنحو 5 دونمات.

وأكدت الإدارة العامة الكويتية للإطفاء أن الحريق أسفر عن إصابة بعض الإطفائيين ونقل أحدهم إلى المستشفى للعلاج.

كما أصيب شخصان من العمال الوافدين المقيمين في الموقع بحروق بليغة وهما في حالة خطرة.

ونشرت الإدارة تصويرا جويا للحريق، مضيفة أن 6 فرق للإطفاء تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب.

وأشارت الإدارة إلى أن الجهات المختصة  باشرت بفتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى اشتعال النيران.

المصدر: وكالات + RT

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