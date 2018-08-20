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بوتين وميركل لم يبحثا مساعدة مالية ألمانية للاجئين السوريين

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بوتين وميركل لم يبحثا مساعدة مالية ألمانية للاجئين السوريين
Reuters Axel Schmidt
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قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، إن الرئيس فلاديمير بوتين، ناقش مع المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل مشكلة مساعدة اللاجئين من سوريا خلال لقائهما السبت.

 وأضاف ممثل الكرملين:" ولكن دون بحث أي مساعدة مالية ألمانية محددة لحل مشكلة اللاجئين السوريين".

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وخلال رده على سؤال، هل جرى خلال اللقاء، بحث مساعدة مالية ألمانية محددة لحل مشكلة اللاجئين السوريين وهل تم التوصل إلى أي اتفاق حول إعادة ألمانيا للاجئين السوريين الموجودين لديها، قال بيسكوف:" لا لم يتم ذلك. بينما نوقش موضوع سوريا، وجرى تبادل مفصل لوجهات النظر. وتحدث الرئيس فلاديمير بوتين عن العملية المتنامية تدريجياً لعودة اللاجئين إلى سوريا ".

المصدر: نوفوستي

 

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